Lo que comenzó siendo una solución para la comida de sus hijos se ha convertido en un negocio.

Iván Hernández, es ahora ayudante de cocina. “No paran de llegar padres a meter niños pero el aforo está colapsado, no cabe ni un niño más”

Solo a uno de cada tres niños les gusta la comida del comedor escolar. Lo dice el último informe de la ONG Educo. Fue conocer el catering del comedor escolar de sus hijos y Juanjo Melguizo y otro padre que estaba en el paro lo tuvieron claro: algo había que hacer. "El peligro de los plásticos, la comida que daban, el pescado...”.

Era hora de ponerse al frente de los fogones. “Mientras estábamos parados, que nuestros niños comieran bien”, informa Ana Martín.

Lo que comenzó siendo una solución para la comida de sus hijos se ha convertido en un negocio que ya lleva más de una década y que cada año cuelga el cartel de completo.

El secreto está en su forma de cocinar, todo hecho en el día, y con productos de proximidad. "El pescado son calamares, no un pescado extraño, sobre todo guisos, pocos fritos", explica Juanjo.

Un menú especial para los 52 niños y niñas que cada día se sientan en la mesa.

Viendo sus caras ya sabemos por qué 'La cuchara de la abuela' les hace sentir en casa.