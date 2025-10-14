Dos de cada tres niños suspende sus comedores escolares: hasta los hay que salen con hambre

Uno de cada cuatro niños dice salir con hambre del comedor

MadridLos menores de entre 12 y 18 años ponen nota a los comedores escolares: y la nota es raspadita. Dos de cada tres le da un suspenso. Por la comida, que no por la compañía. Al final la nota se queda un 6 global. Pero más que la comida -ojo, el hecho de que sea saludable no ayuda a que les guste- critican que haya compañeros suyos que se pierdan esos ratos en común porque no pueden pagarlo. Les indigna esa injusticia.

No les falta razón. La realidad es que más de la mitad del alumnado tiene imposible el acceso a un comedor escolar público. Las ayudas no llegan a todos. Tanto es así que los niños denuncian y reivindican que "hay niños, compañeros y compañeras nuestros, que no están accediendo al comedor escolar porque no reciben una beca, y eso les indigna", narra la directora general de Educo, Pilar Orenes.

Solo a uno de cada tres menores les gusta la comida del comedor

Así lo desvela un informe elaborado por la ONG Educo sobre los comedores escolares bajo el título de 'Comer en el cole: alimentación, educación y equidad'. En él, adolescentes de entre 12 y 18 años dan su opinión sobre los comedores y... sólo uno de cada 3 menores asegura que les gusta la comida del comedor. Se cumple el dicho pues, de que como en casa, en ningún sitio.

De todos los encuestados, sólo al 34% le parece que sirven comida "buena" o "muy buena". La opinión más popular concluye que "ni buena ni mala", con un 39%. Mientras que el 27% restante la califica como "mala" o "muy mala". Sin embargo, casi el 84% considera que la comida es saludable y variada. Tal vez por eso... les guste menos.

En lo que la gran mayoría de ellos coincide, nada menos que nueve de cada diez, es que lo mejor de ir al comedor son los juegos y pasar tiempo con sus amigos. Reconocen que esos ratos son buenos para su bienestar emocional.

No todo son aplausos. Y en esto, las críticas también se podrían escuchar en casa,. A una mayoría del 56% lo que menos les gusta son las normas. Tampoco les gusta que "alguna vez se quedan sin patio por no comer" o que tienen que comer deprisa. El 94,7%, considera que se debería otorgar mayor importancia a su opinión y tener en cuenta su participación en los temas de comedor. Vamos, como en casa.

Sorprende más el dato de que uno de cada 4 niños diga salir con hambre del comedor, criticando que las raciones son demasiado pequeñas. A 3 de cada diez lo que les gusta menos es el sabor y la temperatura de algunos platos.

Pese a todo, los comedores escolares tienen globalmente una nota de 6 sobre 10, "aprueban pero no entusiasma", recoge el informe de Educo.

Llama la atención la valoración, tan positiva, que hacen sobre el papel de los cuidadores y cuidadoras del comedor, gracias a quienes consiguen motivación para comer y resolver conflictos.