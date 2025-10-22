El Vicedecano de prácticas, Pedro Valdivia, asegura que lo que quieren es "trabajar la autonomía del alumnado"

GranadaLa Universidad de Granada (UGR) se ha hecho viral por colgar un cartel en el que dice que: "El Vicedecanato de Prácticas no atiende a padres porque todos los alumnos son mayores de edad".

Pero, ¿sufren una falta de madurez los universitarios españoles a la hora de hacer trámites académicos? ¿Cómo de común es recurrir a los padres?

Ana Martín ha entrado en los despachos de la Facultad de Educación de la UGR para saber por qué han colocado el cartel. Ha conseguido hablar con el Vicedecano de prácticas, Pedro Valdivia, quien asegura que lo que quieren es "trabajar la autonomía del alumnado". "Nosotros lo que entendemos es que los padres tengan interés, y estamos de acuerdo en que su hijo se desarrolle lo máximo posible pero estamos hablando de personas adultas", ha añadido Valdivia.

¿Hasta que punto esta ayuda es algo puntual?

"Es verdad que mis padres me ayudan mucho a hacer las matrículas", ha confesado un joven universitario. "Siempre necesitas esa ayuda de los padres, viene muy bien", reconoce otro. Incluso hay quien reprocha su ignorancia a su familia, alegando que podrían "haber enseñado antes a hacer la matrícula".

Da igual la facultad donde preguntes, los propios docentes afirman que estas figuras están presentes en situaciones donde no deberían estar. "Percibimos cada vez más que los padres van tanto a tutorías, revisiones de examen y a hacer las propias matrículas", comenta Guillermo Maraver. profesor de la UGR.

Otros docentes han bautizado este fenómeno como el 'síndrome del acompañamiento' que conlleva la desconfianza en los hijos. "Están retrasando su madurez", asegura Javier Perales.

Según el psicólogo Antonio Mundo, lo que los progenitores consideran que la protección -o sobreprotección- a corto plazo ayuda a sus hijos, en realidad puede generar un empobrecimiento y falta de autonomía a largo plazo.

Porque hay que asumir que los hijos se hacen adultos y dejarles volar y que se equivoquen es el mejor regalo.