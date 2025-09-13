El parkour es una disciplina deportiva con creciente popularidad en España

Saltos entre muros, acrobacias por el mobiliario urbano y recorridos imposibles entre edificios: el parkour ha dejado de ser una práctica marginal para consolidarse como una disciplina deportiva con creciente popularidad en España, especialmente entre jóvenes que buscan una actividad física exigente, creativa y al margen de las estructuras deportivas convencionales. Pero esta espectacularidad no debe engañar: iniciarse en esta disciplina sin contar con la preparación adecuada puede acarrear lesiones serias y una buena dosis de frustración.

Según un informe de la Fédération Parkour France en colaboración con la asociación francesa de medicina del deporte, el 40% de las lesiones en practicantes principiantes de parkour provienen de una progresión inadecuada y de una sobreestimación de las propias capacidades físicas.

De arte del desplazamiento a actividad regulada

El parkour nace en Francia en los años 80 con la filosofía de desplazarse de un punto a otro de la forma más eficaz posible utilizando únicamente las capacidades del cuerpo. Desde entonces, ha evolucionado hacia una práctica cada vez más estructurada que combina fuerza, agilidad, equilibrio y resistencia. En España, ha ganado popularidad entre jóvenes y adultos, y ya existen academias como MADD Parkour que ofrecen clases para todas las edades.

Pese a su carácter urbano y libre, esta disciplina cuenta hoy con espacios habilitados, como los Parkour Parks de municipios como Parla, Valencia o Madrid. Algunos ayuntamientos incluso han incorporado esta actividad en su programación deportiva juvenil.

Lesiones: el precio de lanzarse sin preparación

Practicar parkour sin la técnica adecuada puede tener consecuencias. Según un estudio publicado en la revista Sport TK, el 70,2% de los practicantes ha sufrido algún tipo de lesión durante su práctica. Las más comunes son los esguinces con un 35,1%, seguidos de tendinitis en el 25,7% de los casos y contusiones en el 13,5%.

El mismo estudio detalla que las extremidades inferiores concentran el 64,9% de las lesiones, especialmente tobillos y rodillas. Además, los errores más habituales que conducen a estos incidentes son la falta de calentamiento, sobreestimación de las propias capacidades, y entrenar en superficies inadecuadas.

Por dónde empezar (y qué no hacer)

Si uno quiere evitar ser parte de las estadísticas de lesiones, la recomendación más importante es formarse. Como señalan desde Ongravity, centro pionero en la enseñanza de deportes urbanos, el primer paso para principiantes debe ser aprender a caer. Rodar correctamente tras un salto o una caída evita impactos directos y minimiza el riesgo de lesiones articulares.

Entre los consejos fundamentales para novatos destacan:

Calienta antes de empezar : movilidad articular, ejercicios de activación y estiramientos dinámicos son imprescindibles.

: movilidad articular, ejercicios de activación y estiramientos dinámicos son imprescindibles. Progresión gradual : empieza por movimientos básicos como saltos de precisión, vaults simples y equilibrio en bordillos.

: empieza por movimientos básicos como saltos de precisión, vaults simples y equilibrio en bordillos. Calzado adecuado : evita suelas resbaladizas. Usa deportivas con buena tracción y amortiguación.

: evita suelas resbaladizas. Usa deportivas con buena tracción y amortiguación. Evita entrenar en solitario : al menos durante los inicios. Un compañero puede ayudarte a corregir errores o pedir ayuda si hay una caída.

: al menos durante los inicios. Un compañero puede ayudarte a corregir errores o pedir ayuda si hay una caída. Escucha tu cuerpo: si hay dolor, detente. Forzar una lesión solo puede empeorarla.

Dónde entrenar de forma segura

Aunque el parkour se practica al aire libre, existen espacios interiores especialmente diseñados para aprender sin riesgos. Centros como Free3Movement o MADD Parkour ofrecen gimnasios con colchonetas, barras, muros de diferentes alturas y clases guiadas por traceurs experimentados.

Además, la Real Federación Española de Gimnasia ha empezado a impulsar el Freestyle Gymnastics y variantes similares que beben del parkour, especialmente en edades escolares, con la vista puesta en una futura oficialización y normativas específicas.

El parkour no solo entrena habilidades físicas. También mejora la capacidad de resolución de problemas en tiempo real, la conciencia corporal y la gestión del miedo. Desde Fisiolledo, centro especializado en lesiones deportivas, insisten en que, bien practicado, es una herramienta valiosa de prevención: mejora la propiocepción, la fuerza del core y la coordinación motora. No obstante, hay que subrayar la importancia de complementar los entrenamientos con trabajo de fuerza, descanso adecuado y revisiones médicas si se va a practicar de forma regular o intensa.

Practicar parkour en 2025 es más accesible y seguro que nunca, siempre que se aborde desde la preparación y la progresión. Lejos de ser un deporte extremo reservado a los más atrevidos, cada vez más personas lo incorporan a su rutina para mejorar forma física y confianza en sí mismos. Empezar con criterio y rodeado de profesionales es la mejor garantía para que volar entre muros sea una experiencia liberadora… y no un salto al vacío.