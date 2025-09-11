Los agentes recibieron un aviso en torno a las 15:00 horas por la muerte de un hombre de 67 años

GranadaLiberada la mujer secuestrada durante 14 horas en Huétor Santillán (Granada) por el asesino de su marido. Las negociaciones de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil han conseguido rescatarla sana salva. Ya han detenido a su secuestrador. Según informa Ana Martín, todo ocurrió ayer en la pedanía de Prado Negro.

Los agentes recibieron un aviso en torno a las 15:00 horas por la muerte de un hombre de 67 años que había recibido un tiro. El presunto homicida había colisionado su coche contra la víctima y su mujer cuando iban a entrar en la finca de la pareja. Disparó al conductor y bajó a la esposa del vehículo para llevarla hacia su casa, donde la ha tenido secuestrada durante 13 horas.

La principal hipótesis es que había desavenencias vecinales

Juan y Lourdes, un matrimonio, volvían a su casa con el coche y se topaban con el vecino de enfrente, con Pedro, que literalmente les embestía con su coche. Seguidamente disparaba mortalmente a Juan, secuestraba a su mujer y se atrincheraba con ella en el domicilio.

14 horas de intensa negociación hasta que a las 4:45 horas conseguían liberar a la mujer sana y salva y minutos después le detenían. Hoy, la Guardia Civil ha acudido de nuevo hasta el lugar de los hechos con el detenido porque quieren hacer una reconstrucción de los hechos para saber qué pudo ocurrir. La principal hipótesis que ya se baraja es que había desavenencias vecinales entre ellos.

“Juan era una persona que se involucraba mucho en el pueblo", asegura un vecino

El detenido tiene 61 años y se le investiga por la presunta comisión de los delitos de asesinato con arma de fuego y detención ilegal. Era poseedor de licencia de armas y, en cuanto a los motivos, se trabaja en la hipótesis de desavenencias vecinales. “Juan era una persona que se involucraba mucho en el pueblo, una familia ejemplar. Es una pérdida muy enorme”, confiesa uno de los vecinos.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha lamentado la "noche trágica vivida prácticamente en directo" en esta pequeña localidad. Así, se ha elogiado la acción de la Guardia Civil y de los mediadores que han conseguido que este suceso no acabase en una tragedia mayor.