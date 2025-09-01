Un grupo de orcas destrozó este viernes el timón de un velero en la isla de Ons y el barco quedó hundido

PontevedraVarios tripulantes de un velero que navegaba cerca de la Isla de Ons, en las Rías Baixas, tuvieron que ser asistidos por salvamento marítimo este viernes después de que un grupo de orcas destrozase su embarcación. No es un caso aislado, los ataques de orcas a barcos pequeños se han multiplicado este verano en las costas de Galicia, informa en el vídeo Sara García.

Los veraneantes a bordo del velero grabaron con sus móviles el momento del ataque. "Estamos sin gobierno", afirma el capitán tras quedar el barco a la deriva. La embestida partió el timón del barco y provocó una vía de agua que comenzó a hundirlo. Unos 40 minutos después, Salvamento Marítimo acudió en su rescate.

La embarcación fue remolcada al puerto de Portonovo, en Sanxenxo. Allí, su contramaestre Julio Santiago dirige la reparación. “Rompió completamente el timón y el soporte, que es por donde empezó a entrar el agua”, explica.

Unos ataques que generan cada vez más problemas

La presencia de orcas en Galicia es cada vez más habitual. Se desplazan en manada y este verano han provocado daños a decenas de embarcaciones. “Están por todos lados", asegura un trabajador del puerto, "y los veleros de séptima lista están teniendo un problema bastante grande con esto”.

Solo hay que remontarse a la semana pasada, cuando los turistas de un barco recreativo grabaron a un grupo de orcas en la lejanía. Minutos después, causaron daños a otro velero. Y las roturas de casco no son baratas. "Todo lleva mano de obra muy importante y le va a salir muy caro al armador o al dueño del barco, eso es indiscutible", afirma otro marinero.

Expertos afirman que entran en la ría para alimentarse

Preguntados por los motivos, los científicos aseguran que las orcas penetran en la ría para alimentarse. Y ahí tienen gustos en común con los gallegos. "Realmente entran a alimentarse y alimentarse de pulpos", explica Bruno Díaz, del Instituto de Investigaciones sobre el Delfín Mular (BDRI). "El pulpo gallego parece formar parte de la dieta", resalta.

Pero aunque su paladar sea refinado como el nuestro, los expertos insisten en que son animales realmente agresivos. Toda precaución es poca y piden evitar acercarse a ellas.