Detenido el presunto autor de dos focos del fuego de Oímbra, Ourense, con tres heridos graves
Según informa el instituto armado, el hombre habría causado dos focos del incendio, que se declaró el pasado 12 de agosto
Una docena de detenidos y 38 investigados por la Guardia Civil por incendios este verano
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, en Ourense, como presunto autor de dos focos del incendio que se ha registrado en el municipio ourensano de Oímbra, en el que tres brigadistas resultaron gravemente heridos y permanecen ingresados en el hospital de A Coruña.
Según informa el instituto armado, el hombre habría causado dos focos del incendio, que se declaró el pasado 12 de agosto, cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor, pese a que el índice de riesgo de incendio era extremo.
La Guardia Civil le atribuye dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, por los brigadistas heridos.
En el incendio, se han visto afectadas hasta el momento más de 5.000 hectáreas y ha provocado la movilización de un importante número de medios aéreos y terrestres. Las diligencias han sido remitidas al tribunal de instancia de Verín, que será el encargado de tomar las medidas correspondientes.