BarcelonaEl hospital comarcal del Alt Penedès, en la localidad barcelonesa de Vilafranca del Penedès, ha vuelto a abrir sus puertas este lunes después de tres semanas sin servicio. Las inundaciones de la DANA -que afectó a Cataluña el pasado 12 de julio- obligaron a evacuar a 71 pacientes y a mantenerlo cerrado, según informa en el vídeo Ricard Martín.

Los pacientes han comenzado a ser trasladados de nuevo a este centro sanitario. Durante el tiempo que permaneció inoperativo, tanto ellos como sus visitantes y todos los trabajadores se desplazaron a hospitales de municipios cercanos.

Regresan los pacientes tras semanas de trabajo

Hace tres semanas, las fuertes lluvias de una DANA dejaban completamente anegado el hospital comarcal del Alt Penedès. Tuvieron que ser evacuados 71 enfermos. Diferentes equipos han trabajado desde entonces para que el centro hospitalario pudiese reabrir cuanto antes. "Valoramos que ha sido en tiempo récord y que había que reanudar una actividad cesada por completo. Estamos muy contentos", afirma al respecto Jordi Junyent, concejal de Salud Pública.

Desde primera hora, seis ambulancias han ido trasladando a un total de 33 personas ingresadas que continuarán aquí su recuperación. Se trata de los pacientes de larga hospitalización, que es encontraban en el centro sanitario Sant Camil, en la localidad de Sant Pere de Ribes. No solo eso, sino que ya han atendido nuevos ingresos: "El hospital está operativo desde las 08:00 horas y ya hemos traído un paciente urgente nuevo que ha entrado con toda normalidad", explica Marta Olivé, jefa del Servicio Emergencias.

Las consultas han retomado su actividad

Las pruebas diagnósticas y las consultas también han retomado su actividad, además de Urgencias. Eso sí, algunos servicios, como la diálisis, aún tardarán varias semanas en estar operativos. La reanudación de la actividad ha estado marcada por pequeños problemas técnicos. El servicio de resonancia magnética no funcionaba y se hacía imposible conectarse a la red. Porque aún quedan algunas goteras.

La reapertura supone un alivio para pacientes y trabajadores que debían desplazarse a otro municipio para ir al hospital. "Me ayuda porque antes tenía que coger un bus bastante largo", afirma un usuario a Noticias Cuatro. Un paciente de avanzada edad coincide en que es un alivio: "Estaba a la espera de que me hicieran un TAC y hoy ya he podido acudir". El comité de empresa reclama ahora que se compense económicamente a los profesionales sanitarios por el desplazamiento diario que han tenido que realizar hasta el centro de Sant Camil.