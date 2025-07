Se trata de un grupo de extrema derecha con fuerte arraigo en Italia y que fomenta la llamada remigración

Torre Pacheco, blindada y con armas requisadas: los ultras convocan una nueva 'cacería contra migrantes'

Compartir







Se llama Christian, tiene 29 años, licencia de armas y título para ser escolta y vigilante de seguridad. Ayer fue detenido en Mataró por alentar la caza al migrante en Torre Pacheco. Es uno de los líderes de extrema derecha de la organización ‘Deport them Now’, que significa ‘Deportadlos ahora’, según informa Andrea López.

Se trata de un grupo de extrema derecha con fuerte arraigo en Italia y que fomenta la llamada ‘remigración’. Fue detenido el lunes por la tarde y se espera que mañana pase a disposición judicial. Según distintas fuentes, es el mismo hombre que se presenta en el vídeo como líder de la organización.

‘Deport them Now’, un grupo ultra y de estética neonazi

La organización ‘Deport them Now’ es un grupo ultra y de estética neonazi que estos días crece al calor de las revueltas y con mensajes de caza al magrebí. Su campo de acción online es Telegram. Pero, cuando ayer les cerraron sus canales en España, se trasladaron al de Italia, el mismo país a donde Christian viajó en mayo y donde coincidió con numerosos representantes de la extrema derecha política en la cumbre ‘remigración’.

Según el PSOE de Mataró, Christian coincidió con concejales de Vox en esta concentración convocada por una plataforma vecinal con el lema de 'Basta de miedo' en nuestras calles. Pese a las coincidencias, la relación entre Vox y ‘Deport Them Now’ no está clara. El partido de Santiago Abascal no la confirma, pero tampoco se desmarca. Lo que sí está escrito en redes es el aplauso y el agradecimiento en redes de la organización ultra a Vox.