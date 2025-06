Patricia Pereda 26 JUN 2025 - 20:31h.

El tratamiento se ha desarrollado con dinero recaudado por Sonia, una madre que perdió a su hijo por cáncer

MadridOncólogos del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid han llevado a cabo un ensayo clínico para intentar curar tumores cerebrales en niños. Es un tratamiento innovador que utiliza virus del resfriado común para atacar células malignas, concretamente del tumor meduloblastoma. Este cáncer, especialmente en casos de recaída, tenía hasta ahora una bajísima tasa de supervivencia.

El desarrollo de esta investigación ha sido posible gracias al dinero recaudado por Sonia, una madre que perdió a su hijo Noel por este tipo de cáncer y se propuso "poner su granito de arena". Y es que los recursos para estudiar estas enfermedades siguen sin ser suficientes.

Un tumor agresivo con poca posibilidad de cura

Samuel es uno de los niños que ha participado en el ensayo clínico. A los 10 años le detectaron el meduloblastoma, uno de los tumores cerebrales más frecuentes entre los pequeños. Lo recuerda bien Lola Ávila, su madre: "Fue un batacazo, no sabes qué hacer, crees que lo vas a perder". El cáncer era agresivo, pero pudo curarse. Pero, por desgracia, su lucha no acaba ahí. "Estaba limpio, no había rastro de enfermedad y tres años después volvió a recaer".

Es muy común que haya una segunda vez, que siempre es mucho peor. Un 40% de los pacientes sufren una recaída y la probabilidad de curarse caen en picado. Samuel no fue excepción, "tenía muy mal pronostico", relata Lola. Es ahí cuando, por suerte, pudo participar en este tratamiento experimental del Niño Jesús. Ahora, con 18 años, ha mejorado notablemente.

Una nueva terapia llamada 'alocelyvir'

"Es un virus del resfriado común que está modificado genéticamente para atacar solo células tumorales", explica Álvaro Lassaleta, oncólogo en el Hospital Universitario Niño Jesús. Se refiere al 'alocelyvir', la novedosa técnica en la que se basa el ensayo clínico. "La hacemos con células madre de la medula ósea" añade.

Gracias al tratamiento, tres años después, Samuel sigue aquí. El ensayo inicial demostró que no tenía efectos secundarios. Mezclado con otros tratamientos a posteriori, dos de los pacientes están estables y con buena evolución, relata Lassaleta.

Financiado por una madre que perdió a su hijo por cáncer

El desarrollo del ensayo con 'alocelyvir' no hubiera sido posible sin Sonia González y la fundación 'Cris contra el Cáncer'. Ella perdió a su hijo Noel hace tres años por la recaída en un tumor cerebral. Pero no se rindió. "Antes de que se fuera empezamos una recaudación, en total conseguimos 300.000 euros", afirma.

Donó todo el dinero a la fundación y con él se financió este estudio, prueba de que "realmente un granito de arena puede salvar vidas", señala. Es la importancia de una ciencia que puede hacer que Samuel y muchos otros niños tengan una segunda oportunidad. Pero la investigación no es gratis, recuerda Lola: "Si no hay recursos, no hay cura".