La Policía Nacional que han tenido que descolgarse desde la terraza de una vecina para acceder a la casa

GetafeNuevo asesinato machista en Madrid. La víctima, Marisa, tenía 61 años y ha sido acuchillada a la altura del pecho hasta la muerte por su pareja en Getafe. Según informa Raquel Duva y Sara Baos, los hechos han ocurrido a las 07:30 horas de la mañana cuando los vecinos han escuchado gritos de la mujer pidiendo ayuda. Su marido, de nacionalidad española, ha intentado suicidarse.

Marisa, una cubana de 61 años, ha sido apuñalada por su marido Floren, un español de 63 que amenazaba con matarla. La víctima ha intentado escapar, pero el hombre se lo ha impedido arrastrándola hasta un cobertizo que hay en el patio, donde finalmente ha acabado con su vida y ha intentado suicidarse.

Los agentes emplearon una pistola táser para reducir al agresor

Los agentes de la Policía Nacional han tenido que descolgarse desde la terraza de una vecina para acceder hasta el patio, donde el hombre se había atrincherado. Se han vivido momentos de mucha tensión. Le pedían una y otra vez que arrojase el arma a lo que él se negaba, por lo que finalmente han tenido que emplear una pistola táser para conseguir reducirle y detenerle.

Según cuentan los familiares, llevaban 20 años juntos. El hombre de 63 años sufría una fuerte depresión y no había denuncias por violencia de género. En el momento de los hechos, los agentes le pidieron que soltase el cuchillo con el que había matado a su pareja. Los vecinos fueron los que alertaron a las autoridades. “Decía que la querían matar y gritaba socorro, socorro, socorro. Que me quieren matar y y ya no la oí nada de hablar”, dice una de las residentes.

La mujer ha muerto con tres heridas de arma blanca

El hombre estaba alterado, con actitud agresiva y tuvieron que reducirlo, disparando hasta tres veces con el inmovilizador eléctrico. Cuando consiguieron entrar, la mujer habría fallecido por apuñalamiento con tres heridas de arma blanca. Su hija y su hermano están en estado de shock. El presunto agresor padecía problemas psiquiátricos y se autolesionó tras cometer el crimen.

Se había intentado suicidar varias veces anteriormente y ahora se encuentra ingresado de gravedad en el Hospital 12 de octubre de Madrid. Todo apunta a que sería la víctima mortal número 16 en lo que va de año y la 1.310 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de feminicidio en el ámbito de la pareja en 2003.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.