Según la AEMET, el calor que ha estado asfixiando a buena parte del país durante los últimos días seguirá apretando durante la tarde del viernes y el fin de semana. No obstante, está previsto un ambiente un poco más inestable y tormentoso que el de las jornadas anteriores y similar al del fin de semana anterior. Según informan en el vídeo Marta Álvarez y Ana Martín, las lluvias y el granizo vuelven a cobrar protagonismo.

Se tratará, sobre todo, de nubes que se desarrollarán por la tarde pero, el resto del día, España seguirá bajo un sol abrasador. Como cada año, los médicos recuerdan la importancia de protegerse de la radiación ultravioleta. Las quemaduras son muy peligrosas en comparación con las pocas precauciones que tomamos y, a la larga, ponen en riesgo la salud de nuestra piel.

Avisos por calor y tormentas todo el fin de semana

De cara al viernes y el sábado, extensas zonas del país seguirán bajo aviso amarillo por altas temperaturas. En total son 13 comunidades, entre ellas zonas de las Castillas, Extremadura Aragón o Cataluña. Pero también hay decretados avisos naranjas por tormentas localmente fuertes en, por ejemplo, el occidente asturiano, donde se esperan chubascos intensos acompañados de granizo y aparato eléctrico.

Estas lluvias convectivas tendrán su origen en nubes de evolución que aparecerán en zonas de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castila-La Mancha, Cantabria o Madrid. Las máximas para la jornada del sábado serán, un día más, muy elevadas, cercanas a los 40ºC en los valles del Guadalquivir y el Ebro y rondando los 37ºC en toda la meseta y el sureste. Habrá un pequeño descenso térmico en la costa cantábrica y en Galicia. Allí, los 21ºC de Santander serán todo un alivio.

El ambiente inestable durará hasta el lunes y puede que algunas de las lluvias sean de barro porque nos acompañará la calima. No es momento de lavar el coche en zonas de la mitad norte ni en la Comunidad Valenciana. Durante el domingo, las lluvias se intensificarán en el Cantábrico.

Radiación ultravioleta, peligrosa y olvidada

En días de verano, es habitual detenernos a mirar la temperatura prevista antes de salir de casa. Pero, además de las tormentas y el calor, los niveles de radiación solar también están en máximos. Los rayos ultravioleta son un indicador que solemos ignorar pero que los dermatólogos piden comprobar frecuentemente.

Y es que "cuanto mayor sea el índice, mayor es el daño que hace a la piel", asegura José María La Torre, dermatólogo en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. "A partir de un nivel tres ya hay que tener cuidado", insiste. Y enterarnos de cómo de alto está no es nada complicado, afirma el dermatólogo Javier León. "Hay muchas formas de saberlo, en el móvil hay aplicaciones", subraya.

Los motivos de la insistencia no son para menos: cuando no nos protegemos del sol, "lo que vemos es el desarrollo de muchos cánceres", advierte León. La correlación entre los rayos UV y los melanomas está más que demostrada. Por eso, piden extremar las precauciones en las horas centrales del día. Gafas de sol, sombrero, y crema solar. En situaciones de baño o deporte, debemos reponer el protector cada dos horas. Porque aunque algunos aún no lo noten, la piel tiene memoria y, con el paso de los años, se nos puede complicar la vida.