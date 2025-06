Los padres de los menores han forcejeado con la Policía a la llegada del presunto agresor

Agresión sexual en grupo a un menor de 13 años en Valencia: el colegio se pronuncia dos años después

MarínPrisión provisional para el monitor de piscina acusado de seis delitos sexuales contra menores en Marín, Pontevedra. El caso ha conmocionado a los padres de las niñas presuntamente agredidas y ha habido momentos de mucha tensión en el juzgado, según informa Yolanda Menadas y Alejandro Oviedo.

Entre gritos e insultos. Así entraba al juzgado el monitor de natación detenido por presuntos abusos sexuales a menores. A sus puertas, los padres de los menores forcejeando con la Policía que les impiden acercarse. El Ayuntamiento de Marín le ha abierto un expediente a la actual empresa concesionaria de la gestión de la piscina municipal, ‘Soom Management’, para ver información sobre cómo se realizó la contratación del acusado.

Los abusos se habrían producido de forma continuada desde abril

Todo ocurría en la piscina municipal de Marín. La Policía Nacional detuvo a un monitor de la piscina del ayuntamiento pontevedrés por una supuesta agresión sexual a una menor. "Había sospechas claras porque hubo quejas de cómo agarraba a las niñas", explica la madre de una de las menores afectadas.

"Y ella nos dijo que la primera vez que estuvo con él en el baño, que no pasó nada, que solo le agarró las tetas muy fuerte. Pero que la segunda vez que le hizo mucho daño a la pachucha", añade la madre visiblemente afectada. La denuncia parte de la familia de una menor supuestamente agredida. Según las primeras pesquisas, los abusos se habrían producido de forma continuada desde su incorporación a la plantilla en abril.

"Mi hija me dijo que no podía decir nada porque sino se lo iba a hacer más fuerte", relata un padre

"Le hacía tocamientos. Mi hija me dijo que no podía decir nada porque sino se lo iba a hacer más fuerte. Una niña de cuatro años que te diga esto...", lamenta el padre de otra de las menores. Tras varias horas de declaración, el monitor ha ingresado en prisión provisional acusado de seis delitos de abusos sexuales a menores y deja detrás a una comunidad conmocionada que no va a poder olvidar lo sucedido.

"De la imagen de mi hija sola en un baño y siendo tocada por una persona así, no lo superó más. Porque ella con cuatro años igual olvida, pero es que yo soy su madre. Y yo no lo voy a olvidar", sentencia una madre. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, expresa su solidaridad con las víctimas y pide el máximo respeto para los propios usuarios de la piscina "cuya intimidad debe ser escrupulosamente respetada". El Ayuntamiento de Marín ya ha emitido un comunicado en el que expresan su "absoluta consternación ante estos hechos tremendos y lamentables".