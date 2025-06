El propietario afirma que el robo de un animal tan grande "tiene que ser premeditado"

El sistema pionero que usa el ayuntamiento de Estepona para evitar los robos de cables de cobre

Compartir







VizcayaEn la localidad vizcaína de Carranza un ganadero y cocinero ha denunciado el robo de uno de los bueyes que mantenía en su granja. Según informa Maialen Larrinaga en el vídeo, el denunciante, Txema Llamosas, asegura que un grupo criminal se ha llevado al mejor ejemplar del rancho, de 1.500 kilos y con un precio en torno a los 10.000 euros.

El también dueño del restaurante Casa Garras, señala que el acto "seguramente haya sido premeditado" y dice no tener demasiadas esperanzas en que el buey regrese sano y salvo. Aventura que cuando alguien roba un animal de tal tamaño "tiene pensado qué hacer con él" y cree que se trata de una organización.

PUEDE INTERESARTE Oleada de robos en los cementerios de Cantabria

El ganadero denuncia el robo del más grande de 84 bueyes

En el Rancho Garras, Txema observa su ganado con tristeza e impotencia porque no están todos. "Me di cuenta el otro día, simplemente me paré a mirar y vi que faltaba un buey". Ni siquiera tuvo que contarlos porque faltaba uno en concreto: el más grande.

En este rancho tiene 84 cabezas de ganado pero le han robado el de más peso y valor. "Unos 1.500 kilos, podría costar unos 8.000 o 10.000 euros", asegura. Eso solo por la venta del animal, si se trata la carne y elaborando el producto, esa cantidad se puede duplicar, según el ganadero.

PUEDE INTERESARTE El metro de Nueva York, nido de violencia y robos

Ha denunciado, pero no tiene esperanzas en que se lo devuelvan

Llamosas ha interpuesto una denuncia, pero tiene poca esperanza. A estas alturas cree que el animal ya estará sacrificado y sostiene que el acto seguramente haya sido premeditado. "Tú no robas un animar para ver qué haces después con él", argumenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Entre los vecinos de Carranza y las aldeas aledañas, el sentimiento es de tristeza y empatía, porque saben lo que cuesta recuperar el dinero de una cabeza de ganado tan potente. "Me da pena porque ellos viven de ello y el que lo ha robado no sabemos ni para qué lo quiere", afirma un cliente del restaurante.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La Ertzaintza ya está investigando lo sucedido y Txema aventura que posiblemente se trate de "cuatreros". Cuantas más denuncias, afirma, "más se tendrán que poner las pilas desde las autoridades para ver qué tipo de organización hay y qué está pasando", señala. El cocinero, mientras tanto, instalará cámaras para prevenir nuevos crímenes e intentar identificar al ladrón en caso de que vuelva a ocurrir.