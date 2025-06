El instrumento lleva desaparecido desde que se rodó la película en el 85

Los protagonistas de la película 'Regreso al Futuro' se han unido de nuevo para una nueva misión en 2025. Intentan encontrar una pieza clave del atrezzo del conocido largometraje. Se trata de la guitarra Gibson roja con la que el personaje principal toca en el baile de fin de curso de sus padres intentando crear una atmósfera de amor para que se conozcan, una escena mítica.

El instrumento original, el que tuvo en sus propias manos Michael J. Fox, desapareció justo después del rodaje, en 1985, y lleva perdida 4 décadas. La pieza, informa Álvaro Berro en el vídeo, es un icono de la historia del cine.

La protagonista material de una escena mítica

Corre el año 1955 y Marty McFly, viajero del tiempo, tiene el objetivo de conseguir que sus padres se conozcan, se gusten y él acabe naciendo más tarde en la línea temporal. De lo contrario, desaparecerá. El protagonista de 'Regreso al Futuro' llega al baile del instituto, sube al escenario con una guitarra y hace todo lo posible para crear un ambiente romántico que dé como resultado un beso entre sus progenitores.

Empieza suave con 'Earth Angel'. El amor se siente en el aire, todos bailan pegados y la cosa va bien. Pero Marty se emociona. Poseído por el Rock and Roll, se pone a tocar 'Johnny B. Goode', de Chuck Berry. Está tan metido en el papel que no se da cuenta de un enorme problema: esa canción aún no existía en el año 55. Por supuesto, todos los asistentes al baile quedan ojipláticos.

Unidos con un nuevo propósito: que aparezca la guitarra

Esa guitarra, la que el propio actor usó durante la película, desapareció tras el rodaje. Ahora, 40 años después, los actores de la película se han juntado para recuperarla. El elenco ha preparado un vídeo promocional en el que llaman a todo el mundo a estar atentos la guitarra. Christopher Lloyd (Emmett) o Harry Waters (Marvin) aseguran necesitar nuestra ayuda.

"Hay algo muy importante en lo que estamos trabajando, nadie ha visto esa guitarra desde 1985 y hay que encontrarla", dicen los que en su día encarnaron a los protagonistas de una de las sagas más célebres de la historia. "De alguna forma desapareció", explican, y hacen un llamamiento: "Pregunta a tus conocidos, tus amigos, tus compañeros de banda... Si sabes algo llámanos, estaremos muy agradecidos".

Insisten en que es una importante pieza de la historia del cine, así que ya saben: revisen sus cajas y, si alguien tiene una Gibson roja en el trastero, envíenles un correo o háganles una perdida. Puede tratarse del tesoro que buscan con tantas ganas.