Primer homenaje en España a los náufragos de la Invencible

Gabriel Cruz 01 JUN 2025 - 22:27h.

El investigador Pedro Chinchilla, de Yecla, impulsa un acto en memoria de los soldados españoles muertos en costas irlandesas en 1588

El episodio está rodeado de mitos por ejemplo el que los ingleses la bautizaran 'Armada Invencible'

Yecla (Murcia) ha rendido esta mañana un emotivo homenaje a los miles de hombres de la Armada Invencible que perdieron la vida frente a las costas de Irlanda. El vínculo con esta ciudad murciana tiene nombre propio: Pedro Chinchilla, investigador independiente ha sido el motor de esta iniciativa que rescata del olvido uno de los episodios más extraordinarios de nuestra historia naval: los fallecidos en la Armada Invencible en Irlanda.

Anteriormente lo que mayoritariamente se escribió es sobre la estrategia militar, el contexto histórico. Pero Chinchilla fue el autor de “Los prisioneros de la Armada Invencible” (Ed. Penguin Random House) y también el creador de la web www.armadainvencible.es se ha centrado en los que naufragaron en Irlanda. Algo que pocas veces se hizo antes.

Homenaje en España a los náufragos de la Invencible

Cada año, en Sligo (Irlanda), sobre el mes de septiembre se recuerdan los naufragios y las vidas perdidas tras el desastre de la Armada enviada por Felipe II en 1588. Sin embargo, en España el episodio apenas ocupa espacio en la memoria colectiva. Los puntos de unión entre Irlanda y la 'Spanish Armada', como allí se denominan merecen una visita.

Solo desde las escarpadas y vistosas costas de Irlanda podemos hacernos una idea de lo que fue aquel episodio. En una ruta por la costa y siguiendo las indicaciones de la web de Chinchilla podemos ir recorriendo diferentes lugares que él ha ido investigando. Nosotros, en nuestro recorrido, nos encontramos con algunos lugares curiosos como el Spanish Point, si bien no fue un lugar de naufragio, otros sí.

Ahora bien, esta toponimia nos da idea de lo mucho que significó para los irlandeses este episodio protagonizado en su mayoría por marineros españoles. Recuerde que los irlandeses estaban sometidos por los ingleses y los españoles podrían haber sido su liberación.

A lo largo de la costa este de Irlanda se encontrará con algún monolito que recuerdan a la Invencible. Incluso cerca del 'Spanish Point' nos encontramos con lujosos hoteles con nombres como 'Armada Hotel'. Además, hay un centro de interpretación del naufragio. Está en Grange , dentro del condado de Sligo. Se llama 'The Spanish Armada Visitor Centre' y está ubicado en los antiguos juzgados de la localidad. Aunque es un sitio pequeño, lo más interesante es prestar atención las explicaciones de Micheál Ó Domhnaill, uno de los miembros de la asociación que nos señala que “En España no se sabe mucho de esta historia".

En el museo de la ciudad de Belfast, exponen una gran sala explicativa sobre la 'Spanish Armada' que merece una visita. En Madrid, visitamos el Museo Naval, que conserva una pequeña vitrina con objetos de ese acontecimiento. Aquí, el subdirector del Museo Naval Enrique Esquivel recuerda que el fracaso de la operación no se debió tanto a los enfrentamientos con la marina inglesa como a las tormentas que azotaron la flota en el Canal de la Mancha. Muchos barcos se vieron obligados a bordear las islas británicas en un intento por regresar a España.

Mitos sobre la Armada Invencible.

El principal es que fue un desastre para el Imperio Español. No fue así. Fracasó la misión de invadir Inglaterra pero de los 130 navíos que se enviaron regresaron cerca del 80 %.

Murieron unos 9.000 hombres de los 27.000 que embarcaron en la Coruña y que partieron antes, a finales de mayo de 1588, en Lisboa. Tampoco Felipe II dijo, o al menos no se ha podido comprobar, que “no mandé mis naves para luchar contra los elementos”.

Pero el mito más curioso de todos es el que desde hace pocos años algunos divulgadores históricos han ido repitiéndose entre sí y es que el verdadero nombre era 'Grande y Felicísima Armada' y el término de 'Armada Invencible' se lo pusieron a modo de sorna los ingleses. Pues bien, esto no es así. Los ingleses e irlandeses siempre la han llamado 'Spanish Armada' y como señala Pedro Chinchilla “Gran Armada se le llama pero refiriéndose a su tamaño".

Lo que es seguro es que Gran y Felicísima Armada no se la denomina en ninguno de los 7.000 documentos que he podido consultar. Como este detalle hay otros más que puedes descubrir al clicar en el video y si te gusta la historia, los reportajes los recopilamos en www.historiacuatro.com y en los que podrás ver no solo estos sino también cualquier otro relacionado con la Historia, porque para eso el periodismo es el borrador de la Historia.