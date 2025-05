Su abuelo paterno, Salvador Bezos, nació allí el 12 de noviembre de 1906 , antes de emigrar con su familia, siendo aún adolescente, a Cuba. Su hijo Miguel Ángel Bezos nacería ya en la isla caribeña, y acabaría siendo el padre adoptivo del magnate estadounidense junto a Jacklyn Gise, ya que su padre biológico, Theodore Jørgensen, no ejerció como tal.

Aunque Jeff Bezos no tiene ascendencia española directa por vía materna, sí conserva un lazo emocional y simbólico con Villafrechós . En 2011, el empresario visitó discretamente el municipio acompañado de su familia y un pequeño (y lógico) equipo de seguridad. Durante su estancia, recorrió las calles de la locailidad, conversó con alguno de los vecinos con los que comparte su apellido, y visitó el cementerio donde aún reposan varios antepasados de la familia Bezos.

La economía local ha estado tradicionalmente vinculada a la agricultura, en especial al cultivo de cereal y a la ganadería ovina . El lechazo asado y la lenteja pardina son productos característicos de esta tierra, y gozan de reconocimiento a nivel regional. No menos célebres son sus almendras garrapiñadas , cuya receta artesana se remonta a principios del siglo XX, cuando las monjas del convento de Santa Clara comenzaron a elaborarlas para autofinanciarse. Hoy, estas garrapiñadas son parte de la identidad gastronómica de Villafrechós.

La visita de Bezos sirvió no solo para despertar la curiosidad mediática, sino también una cierta esperanza institucional. El Ayuntamiento planteó entonces el ambicioso proyecto "Bezos Origin", una propuesta que incluía la creación de un parque temático vinculado a la exploración espacial y un centro de investigación tecnológica que pudiera dinamizar la economía local. Sin embargo, a pesar del revuelo inicial, el contacto con el magnate no cristalizó en ninguna inversión. La propuesta no obtuvo respuesta oficial por parte de su equipo.