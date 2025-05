Tras dos décadas de comentarios críticos hacia Madonna por parte de Elton John por fin han hecho las paces

Madonna se ha presentó a ver a Elton John mientras estaba grabando un programa para la televisión en Nueva York a principios de abril

Madonna y su récord sobre la arena de Copacabana: la ambición rubia reunió a más de 1,5 millones de personas en su concierto

Dicen que la música abraza los corazones, une las almas y reconforta los espíritus, aunque no ha sido así para Madonna y Elton John que durante más de 20 años han permanecido distantes e incluso peleados. No se sabe si ha sido la tranquilidad de su éxito o que sería imposible entender la historia musical sin su presencia, el caso es que nuestras estrellas por fin han hecho las paces. Hemos ido atrás en el tiempo para descubrir por qué y cuándo se pelearon los artistas Madonna y Elton John, inconformistas, transgresores y abanderados de las mismas campañas pero alejados durante más de 20 años.

El 25 de marzo Elton John (Pinner, Reino Unido) cumplió los 78. Representante por excelencia del pop británico no se ha bajado de los escenarios desde hace más de sesenta años y el número de álbumes publicados supera la treintena. Madonna, (Míchigan, Estados Unidos), que el 16 de agosto próximo hará 67 años, se ha ganado su título de la Reina del Pop por su capacidad para cruzar fronteras e innovar en sus producciones musicales y en sus puestas en escena.

El día de la reconciliación entre Madonna y Elton John

Los dos cantantes y compositores, estrellas indiscutibles del panorama musical actual y sobre todo del siglo XX, acaban de sellar la paz y abrir paso a lo que podría ser una beneficiosa amistad pues incluso se han planteado grabar juntos un tema. Esta buena noticia tuvo lugar en el Rockefeller Plaza de Nueva York. En la planta 17 de este emblemático edificio se encuentra el estudio 8H en el que la cadena NBC graba el programa Saturday Night Live.

El 5 de abril pasado Elton John era uno de los artistas invitados y actuaba en directo junto a Brandi Carlile. Cuando Madonna se enteró de que su supuesto contrincante estaba en el plató del late show no dudó en acercarse para verle y hablar con él. Así lo hicieron y tal como ella ha contado en sus redes sociales bajo el título de “Finalmente hemos enterrado el hacha” han zanjado sus diferencias, aunque para saber por qué Madonna y Elton John no se llevan bien desde hace veinte años hay que remontarse a 2002.

Elton John, un ídolo para Madonna

Tras su encuentro del 7 de abril pasado, en redes sociales Madonna destacó en su post que cuando ella estaba en el instituto una noche se escapó de casa para ir a ver a Elton John en directo a un concierto en Detroit. “Fue una actuación inolvidable que me ayudó a entender el transformador poder de la música”, recordaba la cantante para añadir que “verlo actuar cuando estaba en el instituto cambió el curso de mi vida”. En esa época, “siempre me había sentido fuera de lugar mientras crecía, y verlo en el escenario me ayudó a comprender que estaba bien ser diferente, destacar, tomar el camino menos transitado. De hecho, era esencial”.

Elton critica a Madonna

A continuación Madonna relata que “durante todo este tiempo me dolía el saber que alguien al que admiraba tanto compartía públicamente su desagrado hacia mí como artista. No lo entendía”. Podría referirse a que dos décadas atrás el cantante había hecho unos comentarios despectivos sobre ella que nunca había llegado a comprender. Puede que se refiriera a que en 2002 Madonna compuso e interpretó la canción de la película 007: Die Another Day protagonizada por Pierce Brosnan y Halle Berry, una cinta en la que la reina del pop también hizo un cameo como experta en esgrima.

A muchos críticos no les gustó en absoluto esa canción como presentación de una nueva entrega del espía británico más famoso del cine. Elton John se sumó a las críticas contra Madonna y declaró igualmente que se trataba de “la peor melodía de Bond de la historia”, subrayando que en comparación con otras canciones de la misma saga resultaba “diferente”.

Los comentarios negativos de Elton John hacia la artista no quedaron ahí pues en 2004 Madonna fue nominada en los Premios Q Magazine a la mejor actuación en directo. La cantante no ganó pero él quiso recordar en público que ella había protagonizado algunos play backs en directo con bastante polémica. Según una revista las palabras del británico fueron: “alguien que mueve los labios en un concierto cuando se han pagado 75 libras por la entrada no debería estar nominada”. Mucho tiempo después, cuando al cantante le preguntaron en 2011 al respecto explicó que se había disculpado y que “no quise herirla”, pero su punto de vista no había cambiado.

El camino de la reconciliación

Sin embargo, antes del último encuentro de ambas estrellas en Nueva York a principios de abril pasado, Elton John ya había tenido palabras de reconocimiento hacia la cantante por el papel que ella había desempeñado a lo largo de su carrera en apoyo a las víctimas del SIDA.

Durante el concierto de apertura de la gira Celebration de Madonna en Londres en octubre de 2023 de repente uno de los bailarines cayó al suelo y ella lo cubrió con una sábana. Se trataba de un homenaje a las vidas perdidas que ocasionó el VIH en los ochenta. Después en el escenario se proyectaron los rostros de muchos de los que murieron como Freddie Mercury. Elton John no dudó en compartir una foto del momento en sus redes sociales elogiándola por seguir visibilizando la enfermedad y dándola las gracias por su apoyo, su compasión y su misión de concienciación constante.

Según Madonna la reconciliación ha sido plena. Tal como describe en su post de principios de abril cuando se vieron en los estudios de grabación en Nueva York, Elton John dijo: “Perdóname”, una palabra con la que “el muro que nos separaba se derrumbó”, porque tras unos minutos “estábamos abrazándonos”. Incluso “me dijo que había escrito una canción para mí y que quería colaborar”.