Un ejemplo es el de Rebeca que se ha llevado un buen susto al hacer la declaración de este año. "Vi que había una notificación en la que me indicaba que había percibido más dinero del que había declarado. Al parecer, eran ingresos derivados de ganancias por apuestas online, cosa que no he hecho jamás", denuncia esta mujer ante las cámaras de 'Noticias Cuatro'.