Los cuerpos aumentados con tecnología abren la puerta hacia humanos superiores

Las manos biónicas de la joven británica Tilly Lockey de 19 años han cambiado de forma muy llamativa en poco tiempo. Esta influencer y embajadora de la empresa Open Bionics ha sido la encargada de probar cada uno de los modelos que la compañía ha lanzado al mercado. El último de ellos parece más un guante de licra que una protesis. Pero la revolución ha sido que tiene habilidades que las manos biológicas no. Proporciona fuerza adicional y giros de muñeca de 360 grados incluso puede moverse separada del brazo. Como el personaje de Cosa el fiel acompañante de Miércoles Adams. "Es realmente muy sensible, súper rápida, súper fuerte hasta el punto de que no estoy acostumbrada a ser tan fuerte. Cuando me los puse por primera vez e intentaba levantar algo, lo rompía todo", asegura Tilly en el dormitorio de su habitación mientras su mano biónica realiza movimientos de ciencia ficción alejada de ella.