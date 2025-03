Los fontaneros se quedan de forma preocupante sin relevo generacional . La situación ha puesto en alerta a todo el sector, que no da abasto para cubrir todos los servicios demandados. Según informan Maialen Larrinaga y Cristina Tojal en el video, a pesar de ser un oficio con una altísima empleabilidad, cada vez son menos los jóvenes que se quieren dedicar a ello.

El servicio de fontanería es clave en nuestro día a día. El trabajo de los fontaneros siempre será necesario, pero cada vez hay menos profesionales en el sector. Las empresas no dan abasto por la falta de personal: “Decimos a muchas cosas que no porque no llegamos. Espero que la semana que viene seamos tres". Esta es la situación de Asier Uribe, fontanero en Guriker S.L., empresa de la que se encargan únicamente dos personas.