El 75% de los menores de 30 años se ha marchado del sector del marisqueo en los últimos cuatro años

El sector se enfrenta a la escasez de producto en las playas y a salarios muy bajos

El pequeño comercio desaparece en las ciudades: ¿por qué echan el cierre las tiendas de toda la vida?

El sector de los mariscadores en Galicia sufre uno de sus peores momentos. Cada vez hay menos jóvenes que se dedican al oficio y los pocos que quedan, se van para buscar nuevas oportunidades. Según informan Laura Queijeiro e Hidelgard Romero en el video, la falta de producto y el bajo salario que esto implica, está detrás de esta falta de relevo generacional.

En los últimos cuatro años, el sector de los mariscadores ha perdido a tres cuartas partes de los menores de 30 años: "Aquí sí había gente joven, pero se está marchando todo el mundo". Los jóvenes huyen del oficio en cuanto ven las condiciones que supone quedarse: "Yo no me voy porque ya no tengo para donde irme", comenta Lidia, mariscadora con 24 años de experiencia.

Los profesionales no ven futuro en las rías y muchos de los que quedan aguantan para poder cobrar una pensión: “Tengo que intentar aguantar para cotizar". En Galicia hay cerca de 3.300 mariscadoras y solo 43 tienen menos de 30 años. Esto es solamente un 1% y las más jóvenes se replantean si seguir en la profesión: “A mis hijos no les aconsejaría meterse aquí”.

La falta de producto en las playas provoca pérdidas millonarias entre los mariscadores

Cada vez se obtienen menos ganancias y muchos alertan que el oficio "no te da para vivir". La situación ha empeorado en los últimos años de manera notoria: “Cuando entré hace ocho años se sacaba un salario mínimo, y ahora no es que no se llegue al salario mínimo, es que no se llega ni a la mitad”.

En algunas de las rías gallegas no encontramos prácticamente a ninguna persona joven trabajando, "al ver un sector que no es viable, se buscan otros trabajos”. Las pérdidas monetarias a las que se enfrenta el sector tienen que ver con la falta de producto en las playas: “No hay mucho material, los precios están bajos y no se gana mucho” . Especies como la almeja "no vienen, no crecen, no se reproducen", dejando las rías vacías de jóvenes y producto.