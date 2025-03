Las conversaciones del jefe de Policía que se vendió a los narcos

Desde 2020, ‘El Anodino’ controló para los narcos el paso de 550 contenedores, le encontraron en casa más de 20 millones de euros

Las conversaciones reflejan que el mando de la UDEF se llevaba el 40% de los envíos

Valoraba lavar fondos con un palco VIP en el campo del Real Madrid

Su nombre era Óscar Sánchez, pero en la Policía Nacional le apodaban 'El Anodino'. Sin embargo y según las investigaciones policiales, en el mundo de los narcos se movía con otro nombre: Aduana y cobraba ingentes cantidades de dinero para dar seguridad a un conocido cártel de la droga en sus envíos a España.

Según el sumario del caso, al que ha accedido Noticias Cuatro, el narco-policía, desde su puesto de inspector jefe de la UDEF, participaba en el negocio de la droga y lo vigilaba desde las propias bases de datos policiales. Como jefe de tres grupos operativos, Sánchez vigiló, desde 2020, 550 contenedores que la Policía Nacional vincula con esta trama. Sin embargo, no consta una sola petición policial ni judicial. Ni una sola intervención real sobre esos contenedores.

“Lo tengo todo controlado. Cuando mi brother me diga “Aquí no se cae, esto es seguro”, Aquí es a mil. Tú lo vas a ver hermano”. Quien así hablaba era según los agentes Ignacio Torán, señalado como el líder de la organización. Torán alardeaba de un contacto mágico que le abría las puertas de los puertos españoles para que sus envíos pasasen sin control. “Pero no son guardias del puerto. Esa gente no sirve para nada. A mi me abren las cajas hasta que las enveneno y las dejan de abrir. Son gente muy alta”.

Según las investigaciones, Torán mantenía una línea segura con un agente de la autoridad. Alguien que en sistema de mensajería cifrado era apodado Aduana. Los agentes detectaron conversaciones entre ellos ya en 2020 y sabían desde 2021 que había un topo en sus operativos, pero por el apelativo pensaban que podía tratarse de algún trabajador portuario o dependiente de hacienda. Fue en 2023 cuando confirmaron que se trataba presuntamente del número 3 de la UDEF en Madrid. Un agente con varios grupos a su cargo y acceso a importante información sensible.

Pandemia

El colaborador le instaba a meter más calidad de cocaína en los envíos aprovechando el caos de la pandemia

En mitad de la pandemia, los agentes localizaron una conversación entre Torán y su colaborador. Ese al que apodaba Aduana. En ella, el agente le instaba a meter más cantidad de cocaína en sus envíos porque el caos mundial había relajado la presión sobre los narcos.

“¿Esto perjudica?”, preguntaba el narco en referencia a la pandemia. “ A nuestros negocios nada. Si acaso ayuda. Hay que hacerlo ahora y si se puede subir la cantidad, estaría bien. Ahora mismo los contenedores no se miran salvo orden judicial. Ahora es el momento. Es un caos todo y hay que aprovechar. Venga lo que venga, salvo que la DEA diga que viene cargado, no se mira”, explicaba el agente corrupto, que los investigadores identifican como Óscar Sánchez. “Debo dar un 40% a Aduana, un 40 yo y un 40 a los chicos”, indicaba su socio en otra de las conversaciones, dejando rastro de la comisión cobrada presuntamente por el narco-agente: un 40% de cada envío.

Los agentes siguieron el rastro de Torán desde entonces y en 2023 recibieron una “información confidencial” de una “fuente humana”. Un chivatazo sobre la posible identidad del agente. Detectaron entonces que Oscar Sánchez usaba agentes bajo su mando para introducir los datos de sus colaboradores en el narcotráfico en las bases de datos policiales, y conocer así si cualquier otro grupo policial estaba tras ellos. Además, pedía datos de matrículas a otro agente, excompañero de la UDYCO, destinado en la comisaría del Senado.

Sin embargo, el caso estalló en 2024 cuando los agentes de Aduanas y la Policía Nacional bloquearon el mayor alijo localizado en España, de 13 toneladas, que llegó por el puerto de Algeciras. La droga era un envío de Torán pero el inspector corrupto no lo detectó, ya que la operación nunca se inscribió en el GATI, el sistema de coordinación entre las distintas investigaciones policiales. Oscar Sánchez se lo encontró ya hecho.

Las conversaciones del sumario reflejarían la cercanía del policía y el narco

Las conversaciones del sumario reflejan tanto el enfado del inspector jefe con sus compañeros, que en ese momento tenía el teléfono controlado, como su papel posterior para los narcos, con conversaciones explícitas. “Lo que pasa es que yo no sabía ni que estaba propuesto para revisión ni otras ni nada”, explicaba el agente a su comisario, mientras daba recomendaciones a los narcos para escapar. “Tu amigo está seguro Marbella”, le decía a Torán sobre la persona que debía recepcionar la droga, que había escapado de su casa. “Es un peliculero. Ni que fuera a Guantánamo”. “¿Tú si lo detienen te enteras?”, le preguntaba Torán. “Debería, y no me han dicho nada”. “A ver si se porta bien. Me preocupa. ¿Qué hacemos?”, volvía a preguntar el narco, temeroso de que su contacto aporte información al ser detenido. “Esperar, no queda otra”. mantiene el inspector.

La cercanía del exjefe de la UDEF, en prisión preventiva, y la red de narcos era tal que él y Torán compartían incluso información sobre dónde esconder el dinero. El agente valoró incluso lavar fondos comprando una empresa propiedad de otro investigado, que tenía un palco VIP en el estadio del Real Madrid. “Hay muchas cosas vinculadas a él. Muchas cosas que nos pueden salpicar. Fútbol, etc”, le recuerda Torán al agente para indicarle que esa compra no era buena idea. “¿Lo están investigando ya? O aún no”. “Sí, pero frenados por mí”, confiesa el inspector jefe.

En otra de las conversaciones, narco y agente comparten su estrategia para esconder presuntamente los fondos obtenidos con el narcotráfico. “Voy al abogado”, le comentaba Sánchez a Torán. El narco le responde: “ Le he pedido una (sociedad) gemela a la tuya. Y otra para propiedades. Tu deberías tener otra pata holding de propiedades. Cripto hay mucha, mucha. Tú no des plata. No saques nada, de la cripto me encargo yo”.