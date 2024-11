El jefe de antiblanqueo de Madrid montó un negocio paralelo de servicios completos al narcotráfico

Los agentes de Asuntos Internos que investigan su caso sospechan que no se trataba de un policía que colabora con un grupo mafioso, si no de un mafioso que trabajaba plenamente integrado dentro de la estructura de traficantes a cambio de grandes sumas de dinero. Dentro de esos trabajos, no se limitaba, por ejemplo, a advertir de investigaciones en curso, si no que participaba en operaciones de blanqueo de dinero e, incluso, hacía gestiones para facilitar documentación en suelo español a algunos de los miembros de la red.