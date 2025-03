En los últimos años el desperdicio de alimentos se ha convertido en un grave problema que preocupa en muchos hogares. En muchos casos, productos que se pueden aprovechar perfectamente acaban en la basura por puro desconocimiento , ya que, no se sabe que se pueden congelar y aprovechar más adelante.

Muchos de estos alimentos, se echan a perder por guardarlos en la despensa o en el frigorífico en vez de conservarlos mucho mejor y más tiempo en el congelador . Sí que es cierto que, no todo se puede congelar, pero en ocasiones, nos podemos sorprender gratamente al saber qué alimentos se pueden congelar . Esto no solo ayuda a ahorrar en la cesta de la compra , sino que también se reduce en gran medida el impacto ambiental y se puede fomentar la cocina de aprovechamiento.

La mozzarella rallada puede durar mucho tiempo si se congela cerrando su bolsa bien , o también se puede pasar el contenido a una bolsa hermética para que no absorba olores de otros alimentos. Este queso que es ideal para gratinar no pierde su textura ni sabor tras descongelarlo. Cuando se necesite, simplemente hay que coger la cantidad deseada directamente del congelador y se deja el resto congelado.

La leche se puede congelar sin ningún tipo de problema pero, es algo en lo que no se suele caer. Cuando se sale de vacaciones y se queda un cartón de leche abierto en la nevera, en vez de optar por tirarlo antes o después de esos días de vacaciones, lo que se puede hacer es congelarlo para que no se desperdicie. Una vez que la leche se descongela, solo hay que removerla un poco y está lista para consumir sin problemas.

Otro alimento que quizás pensamos que no se debe congelar es el aguacate. Esta fruta se estropea a unas velocidades de vértigo una vez que se ha abierto, por lo que, congelarla hace que aguante mucho más tiempo y que no se desperdicie. Se puede congelar entero, con piel y todo. O si se prefiere, se puede deshuesar el aguacate y guardar solo la pulpa en una bolsa hermética para que no haya transferencias con otros alimentos.