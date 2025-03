El jefe de Tráfico ha afirmado que había solo “un poco de nieve” en la vía y que no eran necesarias las cadenas para circular. Pero no descartan que el hielo haya tenido algo que ver en el siniestro. Los amigos de los cuatro jóvenes fallecidos, que viajan detrás en otro vehículo, resultaron ilesos y no vieron el coche accidentado salirse de la vía. Aunque “se percataron de que algo había pasado” al ver algún objeto del coche accidentado en la carretera.