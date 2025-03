Las claves para saber si tu perro está enfadado contigo

En alguna ocasión, se puede notar que nuestro perro se está comportando de manera distinta, puede que nos ignore, que muestre menos entusiasmo al vernos o que, incluso, no quieran vernos. Estos cambios, aunque son sutiles, pueden ser señales de que algo no va bien .

Si un perro se niega a obedecer órdenes , que en una situación normal, cumpliría sin problemas, esto puede ser una señal de que está enfadado . Cuando se le pide que se siente, se quede quieto u otra acción que se quiere que haga, y no lo hace, es muy posible que algo lo esté incomodando. La negativa a seguir órdenes no significa que el perro sea rebelde . Es una forma de comunicar que algo en su entorno o en la actitud de alguien le está haciendo sentir mal.

Lo primero es no perder la calma, los perros pueden percibir nuestras emociones y lo que hay que transmitirles es confianza, de esta manera, ellos van a entender que no pasa nada malo. No hay que intentar acariciarles o sobreexcitarles, lo ideal es ofrecer un espacio de seguridad que les haga entender que no se va a acercar nadie con malas intenciones.