Tsunamis: qué son y cómo se forman

En muchas ocasiones, se han referido a los tsunamis como maremotos. Pero, los científicos suelen descartar el empleo de este término porque no siempre estas olas están causadas por la acción de las mareas. Se diferencian con las olas comunes que podemos ver cada día en las playas en que, las olas de un tsunami no son producidas por el viento. Además, la mayor parte de ellas no “rompen” como las olas comunes.