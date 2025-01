Una piloto de avión explica por qué no se puede sobrevolar la Antártida

Esto es un dato que sigue despertando la curiosidad y un gran interés , así que ha querido desvelar esta incógnita una piloto de aviones. Se trata de @maritarx, una influencer que cuenta con más de un millón de seguidores en ambas redes sociales. Ella es piloto y ha querido explicar las razones por las que no existe prácticamente ningún vuelo comercial que opere en este continente congelado.

La piloto comienza su video diciendo: “Quizás te preguntes ‘Y si volamos por el Polo Norte, ¿por qué no volamos por el Polo Sur? ’”. Marita en su video explica que apenas hay vuelos comerciales que sobrevuelen la Antártida por distintas razones.

El primer factor está relacionado con el grosor de la atmósfera , resulta que las capas de la atmósfera no son iguales en todo el planeta por la rotación y la temperatura del mismo. En la parte ecuatorial son más gruesas que en la parte polar. Una de las funciones que tiene la atmósfera es protegernos de la luz del sol, por lo que el grosor de la atmósfera tiene un efecto directo sobre la salud de las personas, ya que es la encargada de protegernos de la radiación solar. Por lo que, la piloto argumenta que “si los aviones vuelan por la troposfera, pero la troposfera tiene un grosor muy fino, vamos a recibir más radiación” .

Un dato curioso que aporta Marita en su video es que, a lo largo de su vida, un piloto “recibe más radiación que una persona que trabaja en una central nuclear” . Debido a esto, señala que hay que intentar no exponer a los pilotos a la radiación solar .

El siguiente factor que explica que no haya apenas vuelos comerciales que sobrevuelen el Polo Sur es que “el avión y el hielo son muy malos amigos , sobre todo el combustible”. Y además, hay que sumarle que si ocurre algún contratiempo, tampoco hay aeropuertos de emergencia en los que poder aterrizar.

Marita explica en su video que “tenemos que entender que la masa terrestre de nuestro planeta está casi toda en la misma cara del planeta. El Pacífico, por ejemplo, pilla medio planeta”. Debido a esto, también se suelen evitar los vuelos por esta zona debido a que no hay torres para estar en contacto por lo que “si es que pasa algo no es que no haya nadie, es que nadie se entera”. Aunque sí que apunta que hay aviones modernos que pueden contacto vía satélite con ATC vía radio HF o CPDLC.