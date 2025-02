Es más que probable que estos últimos días hayamos recibido de forma preocupante un mensaje por WhatsApp informando sobre qué hacer en caso de que suframos un infarto y nos encontremos solos . El mensaje viral habla sobre cómo autorrealizar una RCP , una maniobra utilizada en casos de infarto, pero que no se puede realizar uno mismo.

Este bulo ha puesto en alerta a la comunidad sanitaria, que advierte que la información de este tipo que llega a nuestros teléfonos es completamente falsa . En el mensaje se aclaran en primer lugar los síntomas que podemos llegar a experimentar en caso de infarto. Estos son cansancio, agitación y frustración, y aunque “son los síntomas más característicos que alguien presenta cuando está sufriendo” esta patología, no son los únicos a tener en cuenta, tal y como apunta Esther Armela , jefa de guardia de SUMMSA.

Lo realmente preocupante del mensaje llega en la parte del texto donde se indica cómo actuar en caso de sufrir estos síntomas. Según se ha difundido, las víctimas pueden ayudarse tosiendo con fuerza y repetidamente. Además se debe respirar profundamente antes de cada tos. Esta información vuelve a ser falsa, ya que las “maniobras que explica este mensaje, no son para un infarto, serían para una arritmia cardiaca ”.

El texto continúa afirmando que las respiraciones profundas llevan oxígeno a los pulmones y los movimientos de tos presionan al corazón manteniendo la circulación sanguínea y “explicado así, lo que podemos decir es que es una barbaridad. Mejor no hacer nada de esto”. Las afirmaciones que hemos podido leer estos días no tienen nada de veracidad, y según los expertos sanitarios, “una víctima que sufre un infarto no debe hacer caso a estas cosas”.