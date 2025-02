Los grupos de entrenamiento cobran una mensualidad en torno a los 40 y 60 euros, haciendo competencia a los gimnasios. Estos últimos no están demasiado contentos con la nueva forma de entrenamiento: “En la calle tú no sabes quién te está dando la clase, si tiene formación o no la tiene, si te está dando la clase como corresponde…”, comenta Manel Martínez, vicepresidente de la ADECAFF, la patronal de gimnasios de Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona se ha pronunciado al respecto y asegura que están trabajando para garantizar la seguridad en este tipo de actividades.