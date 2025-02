Los riesgos para la salud que puede ocasionar llevar ropa apretada

Llevar de manera diaria ropa demasiado apretada puede ser la causa de muchos problemas de salud

Desde problemas respiratorios, circulatorios o digestivos hasta la tan odiada celulitis se pueden evitar llevando ropa holgada o que se adapte correctamente al cuerpo

Cuando se quiere marcar la figura, se suele recurrir a la ropa ajustada. También se suele llevar este tipo de ropa cuando lo marcan las tendencias del momento. Por otro lado, debido al descontrol que hay en el tallaje comercial, también se tiende a escoger ropa que puede estar demasiado ajustada solo por que es la “talla habitual” o por intentar entrar en unos cánones de belleza imposibles.

Lo cierto es que esta práctica, que es algo muy habitual, no es tan recomendable e inocua como se puede llegar a pensar. Llevar ropa apretada puede afectar a la salud, sobre todo, cuando se hace de forma continua. El uso de estas prendas puede poner en riesgo la postura corporal, la circulación e incluso, puede provocar problemas más graves.

Dificultad al respirar

Cuando se llevan sujetadores muy apretados, o incluso, algún corsé que oprima la zona abdominal, se pueden presentar dificultades para respirar. Lo que sucede es que al llevar estas prendas ajustadas, afectan directamente al diafragma y a los pulmones, los cuales, al estar apretados, no se pueden expandir de manera correcta, afectando a la capacidad respiratoria.

Además, esto puede provocar que, si no se consigue expulsar todo el dióxido de carbono que corresponde, se acelere el envejecimiento celular, ya que el oxígeno que tiene que llegar a todas las células no lo está consiguiendo. Esto también puede afectar, incluso a la concentración, ya que si no se oxigena bien el cerebro, se puede tender a desconcentrarse más a menudo y a no ser capaces de memorizar con facilidad.

Infecciones vaginales

Este es uno de los problemas más comunes que suelen sufrir aquellas mujeres que llevan la ropa demasiado apretada. Esto se provoca debido a que, cuando la ropa que se lleva es demasiado ajustada, la piel de esta parte del cuerpo no puede respirar correctamente. Esto hace que entre el cúmulo de bacterias que esto provoca y la humedad se puedan generar estas incómodas infecciones.

Las más comunes que se suelen padecer por esto son las infecciones de orina o cistitis por la proliferación de hongos en la zona.

Problemas digestivos

Si a la hora de comer, se tiene que hacer el conocido gesto de soltarse el botón, es que esa prenda es demasiado ajustada y no es adecuada para ese tipo de cuerpo. Para tener unas mejores digestiones, lo ideal es llevar una dieta saludable y no darse atracones a la hora de comer, pero también es importante llevar prendas más ligeras y cómodas que no aprieten, sobre todo, la zona abdominal. De esta manera las digestiones mejorarían considerablemente, ya que, cuando se come, el estómago se dilata y, si no tiene el espacio que necesita para hacer una correcta digestión, se puede sufrir de acidez, reflujo o incluso náuseas.

Problemas circulatorios

Este es otro de los problemas más comunes de las personas que suelen llevar la ropa muy ajustada, ya que, la presión que provoca estas prendas sobre el cuerpo va a impedir que la sangre pueda circular de manera correcta por los vasos sanguíneos. Esto se suele ver mucho, sobre todo en las piernas después de llevar durante mucho tiempo pantalones apretados.

Cuando los pantalones no sólo aprietan las piernas, sino que también lo hacen sobre la zona abdominal, se puede llegar a sentir cansancio en las piernas, hinchazón y también, hormigueo.

Además, si se llevan de manera continua pueden llegar a aparecer varices. En este caso, aparecen debido a que las venas se comprimen cada vez más, y al hacerlo de forma habitual, puede llegar un momento en el que dejen de cumplir su función de devolver la sangre al corazón, dando lugar a las antiestéticas arañas vasculares.

Dolores de espalda y problemas posturales

Cuando se viste ropa muy ajustada, aunque no se sienta al momento, se está modificando la postura corporal para poder entrar en esa prenda, afectando principalmente a la espalda y a la columna vertebral. Esto puede derivar a generar contracturas, ya que, al llevar prendas ajustadas, el cuerpo no puede moverse de la misma manera que si fueran prendas holgadas o, que simplemente, se adaptan correctamente al cuerpo. Esto puede provocar que el cuerpo llegue a adoptar posiciones a las que no está acostumbrado, provocando dolores a los que no se suele encontrar la causa de manera clara. Al igual que, el uso de pantalones ajustados puede hacer que se aprisione, de manera involuntaria, algún nervio que pueda afectar a la columna vertebral.

Problemas en la piel