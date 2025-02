“Es saber que no les haces falta porque han encontrado otro futuro para él. Ya está, ya no nos necesita y eso es un éxito”, añade. Las familias de acogida urgente, como la de Cristina, son el puente para que niños tan pequeños no tengan que vivir en un centro de acogida. "Es un programa lleno de sentimientos porque te acuerdas de las familias biológicas. Lo primero que pregunto cuando llegan los bebés es cómo se ha quedado la madre", resalta.