En el momento en el que se aprecian lesiones que podrían identificarse con signos de maltrato en un menor, los sanitarios “tienen la obligación profesional, ética y deontológica de informar ”. Los médicos no pueden quedarse de brazos cruzados ante un posible caso de violencia, “el protocolo es hacer un parte detallado de las lesiones que objetivamos y notificarlo al juzgado de guardia”, tal y como explica Susana Rey , presidenta de la Sociedad de Pediatría de Galicia.

La sobrina de Isabel Pantoja no quiso dar detalles del motivo del ingreso hospitalario en ningún momento y tampoco lo ha hecho ahora. Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el parte de lesiones de la bebé está fechado y ratificado por un peritaje médico forense a 17 de enero. Este lunes 27 de enero, los progenitores prestaban declaración ante la autoridad judicial en calidad de investigados.

El Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria no dictó ninguna medida cautelar tras la declaración y la bebé regresó a casa. Según expone Urra, “cuando no se retira con inmediatez, es que no se ve un riesgo para el bebé”. Anabel Pantoja quiso emitir un comunicado en sus redes sociales hace unas horas donde trata de aclarar la situación y tranquilizar a sus seguidores.