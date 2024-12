La riada se llevó negocios, vehículos y casas por delante, pero también el día a día de los valencianos. Los vecinos caminan entre desechos y escombros esperando las ayudas prometidas: “Llevamos dos meses desde que pasó y aquí no acude nadie. Esto no puede seguir así, aquí no acude nadie, no se preocupan de la gente”. Las víctimas de la DANA se encuentran hartas, cansadas y abandonadas: “Más abandonado que nada, estoy nervioso, fastidiado”.