Carlos Mazón critica al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la DANA un día después de la polémica visita a Paiporta

Lejos de calmarse de la situación tras la visita a la localidad de Paiporta, el presidente valenciano pasa la ofensiva y rompe la unidad con Pedro Sánchez . Ahora, Carlos Mazón culpa al Gobierno del retraso de la alarma, de no haber desplegado antes al ejército y de haber desactivado hasta tres veces la alerta hidrológica el día de la riada.

Mazón ha remarcado que "esta catástrofe no la provoca la lluvia en sí, sino el torrente de agua", y que hay diferencia entre alerta meteorológica e hidrológica , ya que, según él, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también dijo "que iba a remitir la lluvia". Además, ha señalado que "por responsabilidad moral" no ha querido "salir a desmentir algunos bulos" porque estaba "en otras cosas".

Según ha relatado, el 112 solicitó la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 15.21 horas del pasado martes y "no a las ocho a las nueve (de la noche) como algún ministro ha llegado a decir, incluso con la alerta hidrológica desactivada por parte de la CHJ".

En el 112 , ha subrayado, la alerta "nunca se desactivó" , en nivel rojo desde las 7.30 horas del martes, y los avisos "preventivamente" se seguían enviando a los ayuntamientos. De hecho, ha destacado que el día anterior se envió alertas a los municipios y algunos de ellos, como Requena, decidieron suspender las clases el martes. "¿Por qué no supimos nada de la CHJ? De eso también habrá que hablar, y del mantenimiento de los barrancos y cauces", ha añadido.

En este contexto, Mazón ha sostenido que "hasta las 18.45 no llega esa alerta que dice que de los 80-100 litros se ha pasado a 1.700" y "unos minutos después se traslada que hay un riesgo todavía mayor: que se rompa la presa de Forata".

"Es entonces y no antes, porque no teníamos información de la CHJ, cuando, después de muchos avisos del 112, se recurre por primera vez en la historia en la Comunitat Valenciana a enviar la alerta móvil" a todos los teléfonos de la población, ha aseverado, y ha insistido en que fue "imposible enviarlo antes" porque no se disponía, según recalca, de la información necesaria. "Los técnicos del cuerpo de mando así lo vivieron y recomendaron", ha subrayado.