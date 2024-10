Sumar reconoce que sus protocolos contra el acoso fallaron con Íñigo Errejón y anuncia medidas

También ha avanzado que habilitarán mecanismos de apoyo y acompañamiento a las víctimas , así como la puesta en marcha de un protocolo de actuación de comportamientos machistas y de acoso, que se aprobó en su primera asamblea de marzo pero que no se han consolidado por el último ciclo electoral.

Ernest Urtasun ha asegurado que la formación no tuvo conocimiento de denuncias de comportamientos machistas y de violencia sexual de Ínigo Errejón, aunque ayer Más Madrid indicó en un comunicado que tuvieron constancia de una acusación contra él en verano de 2023.

Cuestionado por qué no tuvieron constancia de esa denuncia antes, Urtasun ha recalcado que tendrán que analizarlo, ha reconocido que sus protocolos no funcionaron bien, asumen su responsabilidad ante la ciudadanía y que su afán es que esto no vuelva a ocurrir.