La dura historia que hay detrás de la atleta paralímpica, Loida Zabala: "Quiero trabajar para sobrevivir"

"Me levantó por alto y me tiró de la cabeza. Me lesioné el brazo por taparme la cabezas para no abrírmela en la caída", describe. Ese momento fue en que ella tocó fondo. "Estuve en el pozo en el que no quería comer y no entendía por qué. Decidí no tener trato psicológico y lo que hice fue preguntarme qué quería hacer y ahí, focalizando mi atención en el deport4e, podía evadirme de lo que me acababa de pasar", añade.