El punto conflictivo se encuentra en una carretera de acceso a una barriada de Alcalá de Guadaira, por donde los vecinos tienen que pasar diariamente. Muy cerca de la zona hay un descampado donde suele frecuentar la manada de caballos sueltos, los cuales pertenecen a un poblado chabolista . No hay vallas ni ningún tipo de limitación que les impida acercarse a la carretera.

Daniel del Valle cuenta: “Recuerdo que saltó y metió toda la cabeza y las patas dentro del coche”. Sin tener ningún tiempo de reacción , el animal impactó contra su vehículo , que quedó completamente destrozado. Daniel expone: “Yo me tuve que quitar de encima las patas del caballo para poder salir del coche”.

Este riesgo que se vive en Alcalá de Guadaira no es algo puntual, los vecinos de la barriada están atemorizados por los caballos. Una vecina asegura: “Se cruzan de un lugar a otro, de mañana, de día, de tarde. A cualquier hora te puedes tú esperar que un caballo se te cruce y mate a las personas”. Una residente denuncia: “Ahí no les ponen siquiera una valla para que no salgan por lo menos de noche y los maten”.