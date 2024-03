Andalucía se llena de desconsuelo y lágrimas: la lluvia no da tregua a las procesiones

Muchas procesiones no han podido salir en Andalucía. La lluvia no ha dado tregua y las lágrimas han aparecido tras la desilusión de no poder ver a sus hermandades recorrer las calles. Los andaluces llevaban un año esperando este momento y algunos se han roto de dolor ante la noticia. El tiempo en esta Semana Santa está provocando que todos se levanten con la mirada puesta en el cielo.