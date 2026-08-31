Las carreteras de Chongqing sorprenden a los turistas por su estética futurista

Se trata de una megaciudad situada en el sudoeste del país en la que viven 32 millones de personas

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China ha construido una autovía que parece una montaña rusa en Chongqing. Se trata de una megaciudad situada en el sudoeste del país en la que viven 32 millones de personas. Esta zona futurista se ha convertido en un poderoso símbolo de un país que se adapta rápidamente a las nuevas tecnologías y a los intercambios comerciales.

Las carreteras de Chongqing suben y serpentean alrededor de las empinadas laderas mientras que el metro pasa por debajo y a través de las capas de los edificios. Pero, ¿por qué está diseñada así? Poruqe esta ciudad se construyó en las montañas.

Una ciudad futurista que esconde una economía débil

Detrás de esta ciudad futurista, hay un gobierno local que ha acabado muy endeudado por este tipo de construcciones. Esta zona cuenta con una economía débil y un sector inmobiliario que se enfrenta a grandes dificultades. Esta imagen se puede comprobar en los barrios más humildes que se encuentran en el otro lado y en el que puedes encontrar a los ciudadanos vendiendo fruta con la esperanza de conseguir lo mínimo para pasar el día.

Pese a esta cruda realidad, son muchos los turistas que acaban sorprendidos por las carreteras futuristas que parecen sacadas de una película de ficción.