Presidentes en el punto de mira

Cuatro presidentes estadounidenses han muerto asesinados y más de una docena estuvieron a punto de morir en intentos de magnicidio

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Fue el último de los presidentes americanos asesinados y cuyo impacto aún perdura. Será porque la muerte de John Fitzgerald Kennedy en Dallas la pudo ver el mundo entero inmortalizada para la Historia en la película grabada por Zapruder. Y porque todavía hay dudas de si Lee Harvey Oswald fue el verdadero autor de los disparos.

En la historia americana cuatro han sido los presidentes asesinados. Empezando por el considerado el mejor de todos los tiempos, Abraham Lincoln, en 1865 murió de después de ser disparado en la cabeza mientras asistía a una obra de teatro en Washington.

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La muerte más recordada de la historia es la de Kennedy

Por arma de fuego murieron también los presidentes James Garfield por la espalda y William McKinley a bocajarro. Cuatro asesinados que pudieron ser más porque contabilizados hay más de una docena de intentos. Ya el séptimo presidente americano Andrew Jackson tuvo suerte de que fallaran las dos pistolas de su agresor. A Theodore Roosvelt le salvó el estuche de sus gafas que paró la bala. A otro Roosvelt a Franklin fue un fallo de puntería.

En el caso de Truman los dos asaltantes no consiguieron acceder a la residencia de invitados frente al ala oeste de la Casa Blanca donde planeaban matarlo. Con Gerald Ford lo llegaron a intentaron dos veces. Y Ronald Reagan llegó a ser gravemente herido de un disparo en Washington pero sobrevivió al atentado. Es un puesto de riesgo. De los últimos presidentes Clinton, Bush padre y Bush hijo, hasta Obama han sufrido intentos de mayor o menor gravedad.

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Pero también ha habido ataques a candidatos a la presidencia. En el 68, tras la muerte de su hermano otro Kennedy, Bobby tenia todas las papeletas para ser presidente de los Estados Unidos, una bala durante su campaña en Los Ángeles acabó con su vida y con las aspiraciones demócratas para llegar a la Casa Blanca.