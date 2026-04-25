Edurne Arbeloa 25 ABR 2026 - 16:59h.

Un equipo de los informativos de Cuatro viajó a la central nuclear cuando el primer sarcófago que protegía el reactor 4 se encontraba en mal estado y las fugas radiactivas eran constantes

40 años después del accidente, la invasión de Ucrania ordenada por Putin ha reavivado el riesgo en la central, situada en la línea del frente

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Hace justo 20 años logramos entrar en la central nuclear de Chernóbil con un permiso especial. En ese momento, en abril de 2006, el principal riesgo se encontraba en el reactor número 4, el que estalló en el accidente. El sarcófago que lo cubría tenía múltiples fisuras. Nuestras cámaras comprobaron que los operarios responsables de su mantenimiento sólo podían permanecer minutos en su interior. Nos lo confirmó también la responsable de Comunicación de la planta atómica, Yulia Marusich: “Solo permanecen unos minutos dentro llevando a cabo labores de estabilización. Se pueden quedar entre cuatro y veinte minutos. Ni uno más”

La fuga radiactiva era constante. Nuestro dosímetro registró una radiación hasta 70 veces superior a la recomendada según Greenpeace.

Hasta 2016 no se pudieron contener los riesgos, pero llegó la guerra

Hubo que esperar una década más, hasta 2016 para contener los riesgos. Sobre el reactor dañado se colocó una mole de acero financiada por la Unión Europea. El Nuevo Confinamiento Seguro, así se llamó la estructura, costó 1.500 millones de euros.

Pero la tranquilidad duró poco. Seis años después, el 24 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladímir Putin ponía en marcha la invasión a gran escala de Ucrania.

Sus tropas ocuparon la central el primer día de la guerra. Se retiraron un mes después pero la amenaza continuó con los drones ruso. Uno de esos proyectiles de bajo coste impactó en febrero del año pasado contra el nuevo sarcófago, provocando daños importantes.

El peligro volvió a Chernóbil con la guerra de Ucrania

Tom Scott, profesor de Materiales Nucleares, en la Universidad de Bristol explica: “El Nuevo Confinamiento seguro es una estructura diseñada para durar unos 100 años. Pero debido a los daños estructurales causados por el ataque, no creo que nadie pueda garantizar su solidez estructural durante un período prolongado. Chernóbil seguirá siendo un sitio de alto riesgo y gran visibilidad mientras continúe la invasión rusa”.

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La invasión de las tropas rusas ignoró el riesgo en la zona de exclusión, 30 kilómetros alrededor de la central. Los soldados removieron la tierra contaminada para construir trincheras.

En nuestro viaje hace dos décadas, en esa zona prohibida conocimos a Marilla y Mijail Uruda. Se resistían a abandonar su granja. Hoy, decenas de personas siguen aún allí, como Volodimir Verbitsky, antiguo trabajador de la central. Su dosímetro comprueba una radiactividad cinco veces superior a la permitida por las autoridades ucranianas.

Hace 40 años sobrevivió al accidente, ahora, además, tiene que hacer frente al riesgo de una guerra sin un final cercano.