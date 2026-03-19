El impacto de la guerra ya la nota Trump en su casa, en Nueva York

Esta guerra le puede explotar en las manos a Donald Trump

Una de las claves que le dio su actual mandato fue la subida de los precios, la inflación durante el mandato de Biden

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Esta guerra le puede explotar en las manos a Donald Trump. Una de las claves que le dio su actual mandato fue la subida de los precios, la inflación durante el mandato de Biden. La guera con Irán ya está se está notando en su casa, en Nueva York. Los precios de las cosas suben, incluidos los productos básicos. La prueba la tenemos en un plátano, como muestra, que ha pasado de costar 50 céntimos a un dólar, informa Mamen Sala que ha hecho un recorrido para saber como ha impactado la guerra en el día a día de los neoyorquinos.

En Nueva York ya se notan los efectos de una guerra que se libra a miles de kilómetros. Si a finales de febrero un plátano costaba 50 céntimos, ahora supera el dólar. En plena escalada de precios, hay quien aprovecha para hacer caja especulando con productos básicos.

Se investigan subidas injustificadas de alimentos y combustibles

Muchas veces por consecuencias del alto costo, muchos productos empiezan a escasear y eso hace que el producto se convierta en algo que la gente quiere y para obtenerlo pues va a tener que pagar el precio que quizá le pongan. La ciudad ha anunciado que reforzará los controles tras recibir varias denuncias por subidas de precio injustificadas en alimentos y combustible.

Advierten que se castigará con sanciones graves a los establecimientos que encarezcan sus costes sin una justificación legal. Los expertos temen que el elevado coste del petróleo se siga manteniendo, apuntan a un máximo de cuatro meses antes de que comience a enfriarse el consumo. Jeff Krimmel, experto en mercados energéticos señala que "la gente está pagando más por la energía, la gasolina y eso podría afectar a la economía porque tendrán que reorganizar completamente su gasto, por ejemplo empezar a recortar en comida, restaurantes o entretenimiento. La situación no parece mejorar, el crudo sigue encareciéndose y la gasolina ha subido más del 27% su cota más alta desde 2023".