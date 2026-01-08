Luto en Kenia por Craig, el rey de los elefantes

Era todo un símbolo del conservacionismo, con sus colmillos de más de dos metros

Vivió casi toda su vida en el Parque Nacional Amboseli, en Kenia.

Luto en Kenia por el rey de los elefantes. Se llamaba Craig. Y se le consideraba el mayor elefante de Kenia. Era todo un símbolo del conservacionismo, con sus colmillos de más de dos metros. Su muerte, a los 54 años, nos habla de cómo podría ser África sin la presión del negocio del marfil. Su muerte abre el debate sobre la conservación de su especie, declarada en peligro de extinción.

Craig, famoso por sus enormes colmillos, ha sobrevivido a años de caza furtiva de marfil. Sus colmillos, tan largos que rozaban el suelo pesaban 97 y 102 kilos.

Vivió casi toda su vida en el Parque Nacional Amboseli, en Kenia. Convirtiéndose así en el elefante más famoso y fotografiado de todos los tiempos. En marzo de 2023 las miradas estaban puestas en él. No comía debido a la sequía. Hasta que después de dos semanas por fin se alimentó de este heno que le hizo recuperarse.

Tres años después, ha dado su último suspiro a los 54 años. Por causas naturales y sin ser capturado por los cazadores. Craig se ha convertido en un símbolo de resistencia. Confirmando que cuando se hace bien, la conservación funciona.