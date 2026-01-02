Qué es un Flashover, la bomba térmica que expandió el fuego en segundos en el bar de Suiza

El humo y los gases acaban haciendo que, en solo unos minutos, la temperatura aumente de tal modo que puede alcanzar los 2.000 grados.

El dramático mensaje de Leticia en busca de su hijo Arthur: "Si lo han visto en hospitales o en la morgue, contacten"

Compartir







La conmoción llega hasta Italia tras el incendio en el bar-discoteca 'Le Constellation', en la localidad suiza de Crans-Montana provocado por lo que los expertos conocen como un flashover. Conocido también como bomba térmica empieza con un pequeño incendio y el calor se acumula bajo el techo.

El humo y los gases acaban haciendo que en solo unos minutos la temperatura aumente de tal modo que puede alcanzar los 2.000 grados. Y todo acaba prendiendo convirtiéndose en una trampa mortal. Sin ropa protectora es imposible sobrevivir en una situación así.

PUEDE INTERESARTE Mala nota del bar Le Constellation en la estación de esquí en Suiza en medidas de seguridad

Un fuego que empezó con las bengalas. Aquí en España después de la tragedia de una discoteca en Murcia o el incendio del restaurante italiano en Madrid, se han tomado medidas y en algunos locales el uso de material pirotécnico está absolutamente prohibido. Por ejemplo, en establecimientos de Cataluña se usan bengalas con LED, como informa Claudia Raymat. Las bengalas normales están prohibidas por riesgo de incendio.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes del inicio del incendio en el bar Le Constellation en la estación de esquí en Suiza

Las bengalas tradicionales son inflamables. Solo necesitan una chispa que unidas a otros elementos, muchos cables o elementos decorativos, señala Carlos García, director de seguridad del Ayuntamiento de Coruña, pudieron convertirse en gran combustible para el fuego en el incendio de Suiza. "Este local está recubierto de madera y esa chispa pudo hacer que comenzara a nivel del techo", señala Manuel Blanco, mando de bomberos del Consorcio de Sevilla, que también destaca que "todo lo que pudo arder, ardió de una manera súbita".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El problema no es solo la velocidad del fuego sino la del humo, la gran mayoría de gente murió intoxicada, señala Carlos García. España ha sufrido ya tragedias en Murcia y Madrid. "Muchas veces se añaden reformas o se hacen decoraciones en función de algún evento que hacen que las condiciones iniciales se modifiquen". Y llegan las tragedias. Las bengalas LED lucen, sirven para la fiesta y no ponen en riesgo tu vida.