Son muchas las familias que siguen sin noticias de los desaparecidos del incendio en el bar de Suiza.

Cómo escapar de una avalancha y qué medidas debe tener un local

Son muchas las familias que siguen sin noticias de los desaparecidos. De hecho, la desesperación es tal que se están abriendo cuentas en redes con llamadas a personas con las que no se tiene contacto publicando fotos de gente muy joven, pidiendo cualquier información que dé pistas de si pudieron salir del local o de si están ingresados en algún hospital donde hay en este momento 80 personas muy graves o en estado crítico, informa Xavier Colás.

Leticia nos muestra la última foto que tiene de su hijo Arthur de 16 años. Fue tomada esa misma noche, dos horas antes de irse a la trágica fiesta de Nochevieja. "Si lo han visto en los hospitales o en la morgue, ya sea vivo o muerto, por favor, contáctenme". Es el llamamiento desesperado de una madre que 40 horas después de la tragedia sigue sin tener noticias de su hijo. "Lo único que quiero es encontrarle".

Son muchas las familias angustiadas que tratan a través de esta página de Instagram dar con sus hijos o con sus nietos. Como Pierre, el abuelo de Emile, de 22 años. No sabe nada de ella desde que quedó con sus amigos en el bar incendiado. Saca fuerzas para pedir ayuda; porque para los padres de la joven es demasiado duro.

Umberto, en cambio, respira aliviado. Su hijo Manfredi de 16 años es uno de los heridos. "Está mal, pero está vivo. Y eso dice es lo más importante para nosotros".

El dolor recorre cada rincón de esta exclusiva estación de esquí en los Alpes suizos. Flores, velas y mensajes se amontonan en este altar improvisado muy cerca del fatídico bar.

Hay tantos heridos que el sistema sanitario suizo está totalmente colapsado y muchos de ellos han tenido que ser trasladados a hospitales italianos y franceses.