Mala nota del bar Le Constellation en la estación de esquí en Suiza en medidas de seguridad

Hoy hemos sabido que el bar Le Constellation en la estación de esquí en Suiza no contaba con una buena nota en materia de seguridad.

Se investigará cómo este club con aforo para 300 personas solo tenía una salida de emergencia.

El origen del trágico incendio que ha costado la vida ya al menos a 47 jóvenes se habría iniciado en una barra del bar, cuando en plena fiesta algunos jóvenes subidos a hombres de otros se divertían con varias bengalas metidas en botellas de champán muy cerca de un techo de madera y fácilmente inflamable.

De ahí en segundos se prendió fuego al techo revestido de material inflamable y el incendio se propaga más rápido por el revestimiento de los muebles desde los sillones a los paneles de madera. También se analizará cómo este club con aforo para 300 personas solo tenía una salida de emergencia. Algunas de las víctimas fallecieron en unas escaleras que había que traspasar para salir a la calle convertidas en trampa mortal.

Ayuda a Europa

Las autoridades suizas han activado este jueves el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea tras el incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana durante la celebración de Nochevieja, que se ha saldado más de 40 muertos y más de un centenar de heridos.

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, que ha anunciado la decisión de Suiza a través de su perfil en la red social X, ha asegurado que Bruselas se encuentra en contacto con las autoridades helvéticas para brindar asistencia médica a las víctimas. También ha trasladado su pésame a los afectados, familiares y rescatistas implicados.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se ha mostrado "profundamente entristecida" por lo ocurrido y se ha hecho eco de la activación del mecanismo, ha aseverado que "Europa se solidariza plenamente con Suiza".

Por su parte, el Gobierno belga ha señalado que "actuará en solidaridad con las autoridades suizas" en el marco del mencionado mecanismo. Así, ha indicado que ofrecerá acoger a cinco pacientes con quemaduras graves y a dos que requieren cuidados intermediarios en sus hospitales.

Su ministro de Exteriores, Maxime Prevot, ha agregado que el viernes por la mañana enviarán un equipo médico de apoyo compuesto por un jefe de equipo, dos médicos y dos enfermeros especializados en quemaduras graves. España ha ofrecido a Suiza la disponibilidad de nuestro país a recibir heridos del incendio en la estación suiza de Crans-Montana y a prestar la ayuda que puedan necesitar.

Un ofrecimiento que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una conversación que ha mantenido este viernes con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, de la que ha informado a través de la red social X. Albares, que ha insistido en que hasta el momento no hay constancia de víctimas españolas en el siniestro, ha trasladado al ministro suizo sus condolencias y la solidaridad "por el catastrófico incendio".

