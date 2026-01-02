Cómo escapar de una avalancha y qué medidas debe tener un local

Gabriel Cruz 02 ENE 2026 - 15:22h.

Hay que mantener la caja torácica abierta con un margen de respiración en posición boxeador y salir en diagonal, sin empujar.

Las imágenes del inicio del incendio en el bar Le Constellation en la estación de esquí en Suiza

Cuando los clientes trataban de huir del fuego en bar Le Constellation en la estación de esquí en Suiza en medio de la desesperación formó una avalancha. Según los testigos, dentro del local habría más de un centenar de personas, pero ¿cómo hacer frente a una situación así?

¿Qué papeles debe tener el local frente a una inspección?

Salimos con una patrulla de la policía local de San Sebastián de los Reyes a inspeccionar locales de ocio en Madrid. Todo empieza localizando a la encargada del local para iniciar la inspección de seguridad del establecimiento. Los papeles que hay que tener listos en el momento son: licencia de funcionamiento, y seguro de responsabilidad civil.

¿Cómo se mide el aforo?

¿Cómo se mide el aforo? ¿Cómo se sabe que hay más gente de la permitida? Jorge Bermúdez, policía nacional, nos lo explica. Para este tipo de establecimiento con un aforo de 460 personas para un metro cuadrado debe estar ocupado por un máximo de dos personas.

Silvia Sanz, propietaria del local al que acudimos pone énfasis también en la necesidad de controlar la decoración y sus materiales.

Los extintores y las puertas de escape: cómo deben estar

Los extintores deben estar bien señalizados y repartidos cada 15 metros. Las puertas de escape deben estar siempre despejadas y que llegar a ellas esté libre de obstáculos - en el caso del local incendiado en Suiza había que subir escaleras para escapar del fuego-. Nada de mesas ni de sillas, el acceso a la salida debe estar despejadas. Las puertas deben estar en perfecto estado, nada de cadenas y nada de manillas rotas. En el caso de que algo se rompa se debe llamar al 112 o a la policía que le corresponda.

¿Cómo escapar una avalancha?

No es fácil cuando uno ve que su vida está en juego, pero salir de forma ordenada sin correr puede salvarnos la vida a nosotros y a los demás. Miguel Assal explica que "para ello hay que mantener la caja torácica abierta con un margen de respiración en posición boxeador y, a partir de ahí, desplazamiento diagonales. No en forma de zig zag sino en diagonal y mirando arriba por si se encuentra algún obstáculo poder salir y escapar. Hay que dejarse llevar ante la multitud con esos brazos en forma de boxeador y salir de forma oblicua no de frente. Hay que proteger el pecho con los brazos para evitar que la gente nos asfixie. No hay que empujar hacia el frente porque tiraremos a gente al suelo sino siempre buscar la diagonal.

Se debe agachar uno lo suficiente para poder escapar y reprimir el deseo de empujar a los que están delante para salir primero. Ese error provoca las caídas y entonces estarás perdido, atrapado y los que estaban antes que tú abandonados a su suerte. Agacharse por debajo de los hombros de los demás es clave. Si alguien se cae delante intentar ayudarle. Es mejor eso que la gente vaya cayendo una detrás de otra en efecto dominó.