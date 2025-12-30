La leyenda que cumplen miles de japoneses para tener buena suerte en 2026

La diosa del sol salió de una cueva seducida por la risa de los dioses y así devolvió la luz al mundo.

A las puertas de año nuevo, los japoneses saben cómo entrar de la mejor manera en él. Riendo sin parar en una ceremonia que busca alcanzar la buena suerte para el nuevo año. Reír es obligatorio es este templo de la suerte. Niños, jóvenes o jubilados se unen para atraer la felicidad.

3.500 personas han decidido en Japón recordar este mito. Al menos lo que sí está comprobado es que reír es bueno para nuestra salud. Y si da suerte para 2026, mejor que mejor.